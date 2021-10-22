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В Афганістані залишаються понад 350 громадян США, половина з них хоче виїхати, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент підтримує контакти з понад 350 громадянами США в Афганістані. З них близько половини хочуть покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як зазначили його джерела, мова про контакти Держдепартаменту з американцями в Афганістані йшла в ході звіту зовнішньополітичного відомства співробітникам Конгресу.

За даними співрозмовників телеканалу, Держдепартамент підтримує контакти з 363 американцями. З них 176 хочуть виїхати з Афганістану.

Ці цифри, зазначає CNN, показують, що кількість громадян США, які бажають покинути Афганістан, набагато вище, ніж публічно передбачалося адміністрацією Білого дому на момент виведення американських військ.

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