В Афганістані залишаються понад 350 громадян США, половина з них хоче виїхати, - CNN

Держдепартамент підтримує контакти з понад 350 громадянами США в Афганістані. З них близько половини хочуть покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Як зазначили його джерела, мова про контакти Держдепартаменту з американцями в Афганістані йшла в ході звіту зовнішньополітичного відомства співробітникам Конгресу.

За даними співрозмовників телеканалу, Держдепартамент підтримує контакти з 363 американцями. З них 176 хочуть виїхати з Афганістану.

Ці цифри, зазначає CNN, показують, що кількість громадян США, які бажають покинути Афганістан, набагато вище, ніж публічно передбачалося адміністрацією Білого дому на момент виведення американських військ.