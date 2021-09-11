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В Афганистане остаются 159 украинцев. В СНБО обещают вернуть их домой

Автор: Мария Кучерявец

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина обязательно эвакуирует из Афганистана наших граждан, желающих вернуться домой. Сейчас таких насчитывается 159.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в интервью "Радио Свобода".

"Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какими рейсами, как это будет происходить, на сегодня 159 граждан имеют желание покинуть страну, мы сделаем так, чтобы они вернулись домой", - сказал Данилов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины.

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АфганистанСНБО