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В Афганістані поблизу мечеті підірвався смертник, 26 загиблих

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 14:36
В Афганістані поблизу мечеті підірвався смертник, 26 загиблих
Ілюстративне фото (GettyImages)

Наразі жодна з терористичних організацій не взяла відповідальність за вибух

У провінції Хост 23 листопада на сході Афганістану стався вибух, унаслідок якого загинуло щонайменше 26 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що смертник активізував вибухівку у той час, коли люди збирались на п'ятничну молитву до мечеті Ізмаїл-Хель. Правоохоронці заявляють про смерть 26 осіб, ще понад 50 людей отримали поранення.

За словами місцевої влади, всі загиблі працювали у складі сил безпеки Афганістану.  Наразі жодне терористичне угрупування не взяло відповідальності за вибух.

Нагадаємо, 20 листопада в Кабулі, столиці Афганістану, під час урочистостей з нагоди дня народження пророка Мухаммеда стався вибух. Унаслідок цього загинуло понад 50 людей, ще понад 70 отримали поранення. Відомо, що на місці працював терорист-смертник. 

Як раніше повідомляло РБК-Україна, минулого тижня неподалік президентського палацу в Кабулі пролунав вибух, в результаті якого загинули щонайменше шість людей. В МЗС країни розповіли, що терорист-смертник підірвав бомбу, заховану в своєму одязі, посеред натовпу під час демонстрації.

На північному заході Пакистану в результаті вибуху загинули 25 людей У Кабулі смертник підірвався в натовпі, шестеро людей загинули
Новини України АфганистанмечетьТеракт
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