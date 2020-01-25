В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем

Фото: Ми-8 (wikipedia.org)

Вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозил гуманитарную помощь

В Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет, в экипаже которого были граждане Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Как сообщил Орган гражданской авиации Молдовы, вертолет Ми-8 подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана. Командир экипажа и бортинженер родом из Украины получили легкие ранения, второй пилот из Молдовы не пострадал.

Сообщается, что вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. В частности, в вертолет выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодолике рассказала другую версию инцидента. По ее словам, вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения "Талибана" и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинский членов экипажа и четверо афганских военных. При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было граждан Молдовы.

Напомним, у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца.