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В Афганистане с начала года из-за боевых действий пострадали 1 800 мирных жителей, - ООН

Автор: Инна Собора

Около 1 800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 года. Они пострадали в результате боев между правительственными силами и повстанцами Талибана.

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, пишет Reuters.

В последние недели боевые действия усилились в нескольких районах Афганистана, в то время как мирный процесс между обеими враждующими сторонами не продвинулся, несмотря на международные призывы уменьшить насилие.

С января по конец марта 573 мирных жителя были убиты и 1210 ранены, что на 29% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Необходимо использовать все возможные пути для установления мира. Если уровень насилия не будет немедленно снижен, погибнут тысячи афганских мирных жителей в 2021 году", - заявляют в ООН.

По данным МООНСА, боевики Талибана несут ответственность за 43,5% жертв среди гражданского населения, а правительственные войска - за 25%.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует вывод всех американских войск из Афганистана до 11 сентября.

РБК-Украина писало, что Великобритания также почти полностью выведет войска из Афганистана.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой ООН для формирования афганского правительства вместе с представителями "Талибана".

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