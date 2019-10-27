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В Афганистане ликвидировали более полусотни боевиков

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 09:38
В Афганистане ликвидировали более полусотни боевиков
Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Накануне талибы совершили нападение на блокпосты силовиков

В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали более 50 боевиков радикального движения "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaama Press News Agency.

Как сообщается, в субботу, 26 октября, талибы осуществили скоординированную атаку на блокпосты афганских сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намиси в уезде Паншут Кот.

В ответ силы безопасности осуществили авиаудар по позициям "Талибана" в провинции Фарьяб на северо-западе страны. В результате авиаудара были ликвидированы по меньшей мере 53 боевиков.

Информация о возможных потерях среди гражданских или сил безопасности не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки решили сократить военное присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". За последний год количество американских военных в Афганистане сократилось на 2 тысячи и теперь составляет около 12 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в Афганистане произошел взрыв в мечети в провинции Нангархар. В результате взрыва погибли 62 человека и еще около 60 человек получили ранения. Кроме того, после взрыва обрушилась крыша здания.

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Новости Украины ТалибанАфганистанавиаудары
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