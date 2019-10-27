ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані ліквідували понад півсотні бойовиків

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 09:38
В Афганістані ліквідували понад півсотні бойовиків
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Напередодні таліби скоїли напад на блокпости силовиків

В Афганістані в результаті авіаудару ліквідували понад 50 бойовиків радикального руху "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press News Agency.

Як повідомляється, у суботу, 26 жовтня, таліби здійснили скоординовану атаку на блокпости афганських сил безпеки в населеному пункті Хваджа Намисі в повіті Паншут Кот.

У відповідь сили безпеки здійснили авіаудар по позиціям "Талібану" в провінції Фарьяб на північному заході країни. В результаті авіаудару було ліквідовано щонайменше 53 бойовиків.

Інформація про можливі втрати серед цивільних чи сил безпеки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вирішили скоротити військову присутність в Афганістані, незважаючи на відсутність мирної угоди з радикальним рухом "Талібан". За останній рік кількість американських військових в Афганістані скоротилася на 2 тисячі і тепер становить близько 12 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Афганістані стався вибух у мечеті в провінції Нангархар. В результаті вибуху загинули 62 людини та ще близько 60 осіб отримали поранення. Крім того після вибуху обвалився дах будівлі.

Пентагон розробляє плани повного виведення військ США з Афганістану, - NBC Глава Пентагону прибув в Афганістан для переговорів з талібами
Новини України ТалібанАфганистанавіаудари
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся