В Афганистане главные оппоненты договорились о разделе власти

Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный оппонент Абдула Абдула, который после выборов в марте объявил себя президентом страны, договорились о разделе власти. Таким образом политики закончили политический кризис, который несколько месяцев был в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня пресс-секретарь афганского президента Седик Седикки заявил, что Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в стране.

"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой было только что подписано", - объявил Седикки на своей странице в Twitter.

Согласно документу, Абдулла возглавит Высшую комиссию по вопросам национального примирения и будет представлять официальный Кабул на переговорах с радикальным движением "Талибан".

Кроме того, представителям команды Абдуллы отдадут половину мест в афганском правительстве, а также они получат должности в провинциях страны.

Напомним, 9 марта Гане принял президентскую присягу на второй срок. Однако его главный политический оппонент Абдула заявил, что не признает объявленные результаты выборов и провел собственную церемонию инаугурации, объявив себя президентом страны.

Как писало РБК-Украина, в Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Гани. Взрывы произошли вблизи места, где проходила инаугурация афганского президента.