В Афганистане на фоне обмена пленными погибли два прокурора

В Афганистане на фоне сорванного обмена заложниками с талибанами неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли два прокурора и еще двух человек ранили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Как сообщается, во время нападения прокуроры ехали в аэропорт Баграм под Кабулом, где на территории военно-воздушной базы расположен специальный центр содержания "Парван", в котором находятся главари исламистского движения "Талибан" и родственных с ним группировок.

В этом центре содержат Анаса Хаккани, младшего брата Сираджуддина Хаккани (глава боевой "Сети Хаккани"). Его и еще двух талибов должны были обменять 15 ноября на американца и австралийца, которые находятся в заложниках у талибов. Этот обмен был сорван.

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани Седик Седикки сообщил, что все трое заключенных продолжают находиться в правительственном заключении. Он не объяснял, почему сорвался обмен.

Как отмечается, правительство Афганистана "находится в процессе просмотра обменов заключенными и примет решение, которое будет основываться на национальных интересах страны".

В пятницу, 15 ноября талибы заявили, что их троих заключенных не доставили в место и время,которое было согласовано на переговорах с Соединенными Штатами.

Напомним, более 240 боевиков и сторонников террористической организации "Исламское государство" сдались правоохранителям на востоке Афганистана.

Кроме того, в Турции задержали 25 родственники убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Спецоперации по задержанию проходили сразу в нескольких провинциях. Четверо задержанных уже были арестованы по обвинениям в участии в ИГ. Других родственников главаря ИГ депортируют.