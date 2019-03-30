В Афганистане число жертв наводнения возросло почти вдвое

Официальный представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хасибулла Шир Хан сообщил, результате сильного наводнения в западной части Афганистана число жертв составило по меньшей мере 32 человека, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шир Хан рассказал, что наводнение, которое было вызвано сильными проливными дождями, привело к разрушительным последствиям в семи провинциях страны. В результате происшествия было разрушено более 700 домов, а также многие были сильно повреждены.

Также глава департамента здравоохранения провинции Герат заявил, что большинство пострадавших от наводнения были люди, которые находились за чертой бедности из-за погодных условий и продолжающихся боевых действий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате наводнений, которые произошли в нескольких провинциях Афганистана, погибли по меньшей мере 17 человек. В провинции Явзян погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое погибли в провинции Бадгиси, также наводнения унесли жизни двух человек в провинции Герате, еще один человек погиб в провинции Сар-э-Пул.