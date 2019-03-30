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Жертвами наводнений в Афганистане стали почти два десятка человек

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 10:48
Жертвами наводнений в Афганистане стали почти два десятка человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Больше всего людей погибло от наводнения в провинции Явзян

В результате наводнений, которые произошли в нескольких провинциях Афганистана, погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Хасибулл Шир Хани, в результате наводнений, которые начались в четверг, 28 марта, в провинции Явзян погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое погибли в провинции Бадгиси. Также наводнения унесли жизни двух человек в провинции Герате, еще один человек погиб в провинции Сар-э-Пул.

Кроме того, в результате наводнений были уничтожены более полутысячи домов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в провинциях Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.

Как писало РБК-Украина, количество пострадавших в результате удара тропического циклона "Идай" в Африке выросла до 1,85 млн человек. Также в результате удара циклона погибли 761 человек. Наводнение в Мозамбике унесло жизни 446 человек, в Зимбабве погибло 259 человек, в Малави - 56.

Добавим, в Афганистане во время наводнения в районе Сароби (центральная часть провинции Кабул) погибли не менее 17 человек.

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