ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані число жертв повені зросло майже вдвічі

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 18:40
В Афганістані число жертв повені зросло майже вдвічі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті повені загинуло щонайменше 32 людини, ще 12 вважаються зниклими без вести

Офіційний представник Національного управління по боротьбі зі стихійними лихами Хасибулла Шир Хан повідомив, внаслідок сильної повені в західній частині Афганістану число жертв становило щонайменше 32 людини, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шир Хан розповів, що повені, які були викликані сильними проливними дощами, призвели до руйнівних наслідків в семи провінціях країни. В результаті події було зруйновано понад 700 будинків, а також багато були сильно пошкоджені.

Також глава департаменту охорони здоров'я провінції Герат заявив, що більшість постраждалих від повені були люди, які перебували за межею бідності з-за погодних умов і тривалих бойових дій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті повеней, що сталися в декількох провінціях Афганістану, загинули щонайменше 17 осіб. У провінції Явзян загинули щонайменше 12 людей, ще двоє загинули в провінції Бадгиси, також повені забрали життя двох людей у провінції Гераті, ще одна людина загинула в провінції Сар-е-Пул.

Афганістан відкликав свого посла в Пакистані через скандал У Мозамбіку число жертв повені перевищило 600 осіб
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України Афганистанповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся