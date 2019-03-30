В Афганістані число жертв повені зросло майже вдвічі

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В результаті повені загинуло щонайменше 32 людини, ще 12 вважаються зниклими без вести

Офіційний представник Національного управління по боротьбі зі стихійними лихами Хасибулла Шир Хан повідомив, внаслідок сильної повені в західній частині Афганістану число жертв становило щонайменше 32 людини, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шир Хан розповів, що повені, які були викликані сильними проливними дощами, призвели до руйнівних наслідків в семи провінціях країни. В результаті події було зруйновано понад 700 будинків, а також багато були сильно пошкоджені.

Також глава департаменту охорони здоров'я провінції Герат заявив, що більшість постраждалих від повені були люди, які перебували за межею бідності з-за погодних умов і тривалих бойових дій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті повеней, що сталися в декількох провінціях Афганістану, загинули щонайменше 17 осіб. У провінції Явзян загинули щонайменше 12 людей, ще двоє загинули в провінції Бадгиси, також повені забрали життя двох людей у провінції Гераті, ще одна людина загинула в провінції Сар-е-Пул.