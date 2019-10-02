В Афганистане чиновники устроили перестрелку, есть жертва

В Афганистане провинции Баглан произошла перестрелка между заместителем главы совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, в результате перестрелки погиб брат командира полиции, оба стрелявшие были ранены.

Руководство Министерства внутренних дел Афганистана направило в Баглан специальную комиссию, которая расследует случившееся. Комиссию возглавил один из заместителей министра внутренних дел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 2 октября, в Афганистане талибы напали на управление полиции в афганской провинции Балх, в результате чего погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. Боевики атаковали полицейский штаб, однако им не удалось взять его под свой контроль.

Кроме того, в конце сентября боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

Добавим, что в Афганистане во время президентских выборов на нескольких избирательных участках произошли взрывы, в результате которых погибли два человека, еще 27 получили ранения.