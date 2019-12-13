В Афганистане бомба взорвалась на обочине дороги, погибли 10 человек

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Также 6 человек пострадали

В пятницу, 13 декабря, десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли в результате взрыва бомбы на обочине дороги на востоке Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, э то произошло в нестабильном районе Джагату в провинции Газни. Все жертвы взрыва были гражданскими лицами. Еще шесть человек были ранены.

"К сожалению, в результате взрыва погибли 10 человек, в том числе четыре женщины и ребенок", - сообщил начальник местной полиции.

По словам официальных лиц, бомба была заложена для афганских сил безопасности, поскольку она взорвалась примерно в 300 метрах от военной базы.

Никто пока не взял ответственности за нападение, но чиновники обвиняют талибов.

Напомним, 12 декабря в Афганистане возле крупной американской авиабазы в Баграме взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли мирные жители. Взрыв в устроил террорист-смертник.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 декабря США возобновили мирные переговоры с радикальным движением "Талибан". Целью переговоров является снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию.