В Афганистане боевики похитили 27 активистов движения за мир

В Афганистане боевики террористической организации "Талибан" похитили 27 активистов - борцов за мир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам заместителя губернатора Фараха Масуда Бахтавара, активисты ехали на шести машинах из Герата в соседний Фарах, когда их колонну остановили талибы. Боевики похитили и увезли активистов в неизвестном направлении.

Активисты планировали поехать в различные части провинции, чтобы призвать к миру и прекращению огня между воюющими сторонами.

Напомним, ранее в Афганистане 25 местных солдат были убиты при нападении представителей террористической группировки "Талибан". По данным официальных лиц, террористы проникли на военный блокпост в Карабахском районе. Нападавших было семь. После происшествия боевики "Талибана" покинули район инцидента. Известно, что вскоре "Талибан" взял на себя ответственность за нападение. По данному факту было начато расследование.

Добавим, в сентябре 2019 на юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации военных по меньшей мере 35 гражданских погибли, а 13 получили ранения.