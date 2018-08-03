В Афганістані бойовики атакували мечеть, 25 загиблих

Ще 23 людини отримали поранення

В східному Афганістані в результаті теракту загинули 25 людей, ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

За даними Reuters, два терористи-смертники підірвались у шиїтській мечеті. Всього в мечеті перебувало 60 осіб. Пригода сталася у місті Гардез у провінції Пактія.

Согобщается, що кількість загиблих і поранених може збільшитися.

Нагадаємо, 31 липня в місті Джалалабад бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники. За словами очевидців, напад почалося з того, що до будівлі подьехал чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.