В Афганістані бойовики атакували мечеть, 25 загиблих

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 14:28
Ілюстративне фото (flickr.com/jerry_lake)
Ілюстративне фото (flickr.com/jerry_lake)

Ще 23 людини отримали поранення

В східному Афганістані в результаті теракту загинули 25 людей, ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

За даними Reuters, два терористи-смертники підірвались у шиїтській мечеті. Всього в мечеті перебувало 60 осіб. Пригода сталася у місті Гардез у провінції Пактія.

Согобщается, що кількість загиблих і поранених може збільшитися.

В Афганістані бойовики атакували мечеть, 25 загиблих

Нагадаємо, 31 липня в місті Джалалабад бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники. За словами очевидців, напад почалося з того, що до будівлі подьехал чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.

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Теги:  Афганистан,  мечеть,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС