В Афганістані бойовики атакували мечеть, 25 загиблих
Ще 23 людини отримали поранення
В східному Афганістані в результаті теракту загинули 25 людей, ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє AP.
За даними Reuters, два терористи-смертники підірвались у шиїтській мечеті. Всього в мечеті перебувало 60 осіб. Пригода сталася у місті Гардез у провінції Пактія.
Согобщается, що кількість загиблих і поранених може збільшитися.
Нагадаємо, 31 липня в місті Джалалабад бойовики атакували урядову будівлю, взявши десятки людей у заручники. За словами очевидців, напад почалося з того, що до будівлі подьехал чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.