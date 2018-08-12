В Афганістані під час нападу талібів загинуло 17 військових

В результаті атаки бойовиків талібану на військову базу загинуло 17 осіб, ще 25 отримали поранення

В північно-західній провінції Афганістану Фар'яб при атаці бойовиків "Талібан" на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 поранено. Про це повідомляє Tolo News.

У виданні повідомляють, що бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходяться в оточенні, і очікують приходу підкріплення.

Місцева влада звинувачує уряд у тому, що вони залишаються без відповіді незважаючи на те, що базу осаджують вже кілька днів. Адміністрація провінції заявляє, що всередині бази знаходиться багато обладнання, що в разі її захоплення талібами надасть значну загрозу для північних територій.

Міністерство оборони Афганістану підтверджує, що відбуваються бойові сутички біля бази, але не уточнюють кількість втрат.

Нагадаємо, бойовики "Талібану" атакували стратегічно важливе місто в Афганістані. Близько 150 талібів було вбито або поранено. Про втрати серед урядових сил і цивільних поки що точної інформації немає.