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В Афганистане почти 90% медицинских учреждений могут прекратить работу, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганистане могут прекратить работу около 90% из 2,3 тысячи медучреждений, поддерживаемых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной закрытия центров может стать прекращение финансирования со стороны западных спонсоров, не желающих иметь дело с радикальным движением "Талибан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы собираемся сделать паузу в работе значительной части этих (медицинских учреждений - ред.). По некоторым оценкам, до 90% перестанут функционировать, вероятно, в конце недели", - сказал в интервью агентству глава чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан.

По его словам, закрытие медучреждений вызовет в Афганистане рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

При этом представитель ВОЗ сказал, что у западных спонсоров есть правила, которые не позволяют им иметь дело с "Талибаном". Вдаваться в подробности он не стал.

В то же время Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул от двух до трех самолетов с медицинским грузом. Эти поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и материалы для лечения хронических заболеваний.

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АфганистанКабулВОЗ