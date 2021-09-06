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В Афганістані майже 90% медичних установ можуть припинити роботу, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані можуть припинити роботу близько 90% з 2,3 тисячі медустанов, підтримуваних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причиною закриття центрів може стати припинення фінансування з боку західних спонсорів, які не бажають мати справу з радикальним рухом "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми збираємося зробити паузу в роботі значної частини цих (медичних установ - ред.). За деякими оцінками, до 90% перестануть функціонувати, ймовірно, в кінці тижня", - сказав в інтерв'ю агентству глава надзвичайних операцій ВООЗ в Східному Середземномор'ї рік Бреннан.

За його словами, закриття медустанов викличе в Афганістані зростання захворюваності і смертності від коронавірусу.

При цьому представник ВООЗ сказав, що у західних спонсорів є правила, які не дозволяють їм мати справу з "Талібаном". Вдаватися в подробиці він не став.

В той самий час Бреннан висловив надію на те, що влада Катару найближчим часом доставлять в Кабул від двох до трьох літаків з медичним вантажем. Ці постачання включатимуть тести на коронавірус та матеріали для лікування хронічних захворювань.

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АфганистанКабулВООЗ