В Афганистане 113 членов группировки ИД сдались правительству

В Афганистане 1 декабря в районе Ачин провинции Нангархар 113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что в заявлении 201-го корпуса Национальной армии Афганистана говорится, что среди тех, кто сдался - 49 боевиков "ИД", 21 женщина и 43 ребенка.

Военные также утверждают, что члены "Исламского государства" сдали представителям служб безопасности 35 единиц оружия.

Десятки представителей группировки и их семьи жили в районы Шинвари и других районах провинции Нанггархар с того времени, как "ИД" заявила о своем присутствии в Афганистане в 2014 году.

Ранее сообщалось, что один из ключевых командиров группировки "Талибан" Мавлави Нуриддин убит в Афганистане.

РБК-Украина писало, что в Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.