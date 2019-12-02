В Афганістані 113 членів угрупування ІД здалися уряду

В Афганістані 1 грудня в районі Ачин провінції Нангархар 113 членів екстремістського угруповання "Ісламська держава" здалися уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що у заяві 201-го корпусу Національної армії Афганістану йдеться, що серед тих, хто здався - 49 бойовиків "ІД", 21 жінка та 43 дитини.

Військові також стверджують, що члени "Ісламської держави" здали представникам безпекових служб 35 одиниць зброї.

Десятки представників угруповання та їхні родини мешкали в районі Шинварі та інших районах провінції Нанггархар з того часу, як "ІД" заявила про свою присутність в Афганістані в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що один з ключових командирів угруповання "Талібан" Мавлави Нуриддин убитий в Афганістані.

РБК-Україна писало, що у Афганістані в результаті вибуху в провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл. Також від вибуху постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістана.