Из Афганистана впервые после выхода США вылетел чартер. На нем эвакуировались иностранцы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Вылет катарского самолета в Доху с иностранцами на борту произошел через несколько часов после того, как талибы разрешили группе граждан других стран покинуть Афганистан. Речь шла, в том числе, и об американцах.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, агентству AP Nwes, что на борту первого чартера из Афганистана летят американцы, держатели грин-карт и представители других национальностей, в том числе немцы, венгры и канадцы.