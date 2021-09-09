З Афганістану вперше після виходу США вилетів чартер. На ньому евакуювалися іноземці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Виліт катарського літака в Доху з іноземцями на борту стався через кілька годин після того, як таліби дозволили групі громадян інших країн покинути Афганістан. Йшлося, в тому числі і про американців.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, агентству AP Nwes, що на борту першого чартеру з Афганістану летять американці, власники грін-карт і представники інших національностей, у тому числі німці, угорці і канадці.