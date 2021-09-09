З Афганістану вперше після виходу США вилетів чартер. На ньому евакуювалися іноземці
Перший комерційний рейс вилетів з аеропорту Кабула 9 вересня. Літак авіакомпанії Qatar Airways доставить в Доху групу іноземних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Виліт катарського літака в Доху з іноземцями на борту стався через кілька годин після того, як таліби дозволили групі громадян інших країн покинути Афганістан. Йшлося, в тому числі і про американців.
Високопоставлений американський чиновник повідомив, агентству AP Nwes, що на борту першого чартеру з Афганістану летять американці, власники грін-карт і представники інших національностей, у тому числі німці, угорці і канадці.
Нагадаємо, раніше бойовики радикально руху "Талібан" дозволили близько 200 іноземцям вилетіти чартерними рейсами з аеропорту Кабула.
Зазначимо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон намагається евакуювати американців і афганців, проте таліби не дають дозволу на виліт чартерних літаків.