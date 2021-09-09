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З Афганістану вперше після виходу США вилетів чартер. На ньому евакуювалися іноземці

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Кабул, Четвер 09 вересня 2021 17:08
З Афганістану вперше після виходу США вилетів чартер. На ньому евакуювалися іноземці Фото: перший комерційний рейс вилетів з аеропорту Кабула після приходу до влади талібів (flickr. by. Jim Kelly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший комерційний рейс вилетів з аеропорту Кабула 9 вересня. Літак авіакомпанії Qatar Airways доставить в Доху групу іноземних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Виліт катарського літака в Доху з іноземцями на борту стався через кілька годин після того, як таліби дозволили групі громадян інших країн покинути Афганістан. Йшлося, в тому числі і про американців.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, агентству AP Nwes, що на борту першого чартеру з Афганістану летять американці, власники грін-карт і представники інших національностей, у тому числі німці, угорці і канадці.

Нагадаємо, раніше бойовики радикально руху "Талібан" дозволили близько 200 іноземцям вилетіти чартерними рейсами з аеропорту Кабула.

Зазначимо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон намагається евакуювати американців і афганців, проте таліби не дають дозволу на виліт чартерних літаків.

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