Афганістан завдав ударів по Пакистану у відповідь на авіатерор: що відомо

За даними афганських військових, увечері 26 лютого розпочалися "важкі сутички" вздовж афгансько-пакистанського кордону, зокрема у східних провінціях, які Кабул вважає відповіддю на авіаудари Пакистану по провінціях Нангархар і Пактія минулого тижня.

Відео, поширені афганськими силами безпеки, показали бронемашини Humvee, що рухаються темною гірською місцевістю вночі, освітленою спалахами пострілів. На задньому плані було чути тривалі черги автоматичної стрільби.

На окремих кадрах, опублікованих пакистанськими джерелами в службах безпеки, видно, як трасуючі кулі летять схожим безплідним гірським ландшафтом, а долинами розноситься тривала черга з автоматичної зброї.

Ескалація почалася після авіаударів Пакистану по афганській території 21-22 лютого, внаслідок яких, за повідомленнями Кабула, загинули десятки цивільних, включно з жінками і дітьми. Пакистан назвав ці рейди відповіддю на діяльність бойовиків уздовж кордону.

Місцеві ЗМІ та повідомлення з регіону свідчать, що бойові дії тривають у кількох прикордонних провінціях, а сторони надають суперечливі дані про кількість захоплених позицій і втрат.

Як пише видання, це загострення - один із найсерйозніших моментів напруженості між Афганістаном і Пакистаном за останній час, що може мати ширший вплив на безпеку в Південній Азії.