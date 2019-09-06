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Афганистан обеспокоен возможной сделкой США с талибами

Новости » Политика    06.09.2019 - 10:27
Афганистан обеспокоен возможной сделкой США с талибами
Фото: представители США и "Талибана" (riafan.ru)

В Кабуле считают, что США пошло на слишком много уступок с талибами

Между правительством Афганистана и США возник конфликт относительно сделки между Штатами и "Талибаном" по выводу американских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Сообщается, что между Кабулом и посланником президента США Залмаем Халилзадом произошли серьезные споры после того, как тот заявил о возможной сделке с талибами.

"Афганское правительство, которое уже давно с осторожностью относится к переговорам между США и талибами, обеспокоено тем, что американские войска могут быть выведены до того, как будет достигнуто мирное соглашение. Вашингтон, возможно, пошел на слишком много уступок своим противникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение США с "Талибаном" предполагает поэтапный вывод американских войск в обмен на начало мирных переговоров между талибами и афганским правительством. В случае, если соглашение будет одобрено президентом США Дональдом Трампом, из Афганистана будет выведено около 5 тыс. американских военных до конца года.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в результате теракта в Кабуле 5 сентября погибли солдаты НАТО. В частности, погибли 2 солдата из США и Румынии.

Также сообщалось, что НАТО выступило с поддержкой усилий США по достижению мира в Афганистане.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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