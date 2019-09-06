Афганістан стурбований можливою угодою США з талібами

Фото: представники США і "Талібану" (riafan.ru)

У Кабулі вважають, що США пішла на занадто багато поступок з талібами

Між урядом Афганістану і США виник конфлікт щодо угоди між Штатами і "Талібаном" з виведення американських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Повідомляється, що між Кабулом і посланником президента США Залмаєм Халілзадом відбулися серйозні суперечки після того, як той заявив про можливу угоду з талібами.

"Афганський уряд, що вже давно з обережністю ставиться до переговорів між США і талібами, стурбоване тим, що американські війська можуть бути виведені до того, як буде досягнуто мирну угоду. Вашингтон, можливо, пішов на занадто багато поступок своїм супротивникам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода США з "Талібаном" передбачає поетапне виведення американських військ в обмін на початок мирних переговорів між талібами і афганським урядом. У випадку, якщо угода буде схвалена президентом США Дональдом Трампом, з Афганістану буде виведено близько 5 тис. американських військових до кінця року.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в результаті теракту в Кабулі 5 вересня загинули солдати НАТО. зокрема, загинули 2 солдата з США та Румунії.

Також повідомлялося, що НАТО виступило з підтримкою зусиль США щодо досягнення миру в Афганістані.