Афганистан стал координационным центром "Исламского государства", - WP
Афганистан спустя полтора года после вывода американских войск стал координационным центром для "Исламского государства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание ссылается на секретные документы Пентагона и разведки, которые попали в интернет. По информации Вашингтона, террористы пытались заполучить информацию о создании химического оружия и об управлении беспилотниками.
"Исламское государство" в Афганистане ведет планирование терактов на территории Европы и Азии. В частности, они планировались возле посольств, церквей, бизнес-центров, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Террористы также хотели похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции и потребовать освобождения 4 тысяч боевиков.
По данным американской разведки, ИГ разрабатывает "экономически эффективную модель для внешних операций". Эта модель опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана. В разведке США считают, что это позволит террористам преодолевать создаваемые спецслужбами препятствия и минимизировать возможности срыва атак.
Источник WP в Пентагоне подчеркнул, что число атак ИГ постоянно росло, но многие из них не были реализованы. По его словам, сдерживающим фактором для организации служит движение "Талибан", две группы открыто воюют.
Ранее мы писали, что американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.
Также сообщалось, что около 20 боевиков ИГИЛ совершили побег из тюрьмы в городе Раджу на северо-западе Сирии после землетрясения 6 февраля.
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