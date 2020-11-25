Афганистан получит 12 миллиардов долларов помощи

Фото: Афганистан (pixabay.com)

Афганистан получит около 12 миллиардов долларов помощи от мирового сообщества. Средства будут получены в ближайшие дни

Об этом пишет DW.

Министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари сообщил, что на следующий год Афганистану пообещали 3 миллиарда долларов. Ожидается, что в последующие три года объем поддержки сохранится на том же уровне.

Спецпредставниця генсекретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс отметила, что эти средства "поступят не просто так". Их предоставления будет связано с условия рационального расходования, правительство в Кабуле должно будет также предоставить соответствующий отчет.

Кроме того, ЕС в следующие четыре года предоставит Афганистану 1,2 миллиарда долларов. Эта помощь может оказаться под угрозой в случае роста насилия в регионе.

Напомним, в Афганистане на фоне заявлений о международной помощи прогремели взрывы. В результате 14 погибших и 45 раненых.

Ранее министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане.