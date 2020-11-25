Афганістан отримає 12 мільярдів доларів допомоги

Фото: Афганістан (pixabay.com)

Афганістан отримає близько 12 мільярдів доларів допомоги від світової спільноти. Кошти будуть отримані у найближчі дні

Про це пише DW.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі повідомив, що на наступний рік Афганістану пообіцяли 3 мільярди доларів. Очікується, що в подальші три роки обсяг підтримки зберігатиметься на тому ж рівні.

Спецпредставниця генсекретаря ООН з Афганістану Дебора Лайонс наголосила, що ці кошти "надійдуть не просто так". Їхнє надання прив'язане до умови раціонального витрачання, уряд у Кабулі повинен буде також надати відповідний звіт.

Крім того, ЄС у наступні чотири роки надасть Афганістану 1,2 мільярда доларів. Ця допомога може опинитися під загрозою у разі зростання насильства в регіоні.

Нагадаємо, в Афганістані на тлі заяв про міжнародну допомогу прогриміли вибухи. В результаті 14 загиблих та 45 поранених.

Раніше міністерство оборони США оголосило про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку та Афганістані.