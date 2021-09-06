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Афганистан покинули первые американцы после завершения вывода войск США, - AFP

Автор: Дмитрий Кузнецов

Четыре гражданина США покинули Афганистан наземным транспортом в понедельник, 6 сентября, в рамках организованной американским правительством эвакуации после вывода войск. Боевики радикального движения "Талибан" не препятствовали им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency.

По данным агентства, покинувших Афганистан граждан США на границе встречали американские дипломаты. В какую именно страну они выехали не уточняется.

Собеседник издания отметил, что талибы были осведомлены о выезде американцев и не препятствовали им.

Источники агентства уточнили, что из Афганистана после вывода войск могли уехать и другие американцы. По всей видимости, отметил собеседник издания, они сделали это в частном порядке.

Напомним, вывод войск США и эвакуация американцев из Афганистана завершилась в ночь на 31 августа.

Однако в стране осталось чуть более 100 американцев, в основном с двойным гражданством.

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