Афганистан покинули первые американцы после завершения вывода войск США, - AFP

Четыре гражданина США покинули Афганистан наземным транспортом в понедельник, 6 сентября, в рамках организованной американским правительством эвакуации после вывода войск. Боевики радикального движения "Талибан" не препятствовали им.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency.
По данным агентства, покинувших Афганистан граждан США на границе встречали американские дипломаты. В какую именно страну они выехали не уточняется.
Собеседник издания отметил, что талибы были осведомлены о выезде американцев и не препятствовали им.
Источники агентства уточнили, что из Афганистана после вывода войск могли уехать и другие американцы. По всей видимости, отметил собеседник издания, они сделали это в частном порядке.
Напомним, вывод войск США и эвакуация американцев из Афганистана завершилась в ночь на 31 августа.
Однако в стране осталось чуть более 100 американцев, в основном с двойным гражданством.