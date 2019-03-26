Афганистан отозвал своего посла в Пакистане из-за скандала

Правительство Афганистана отозвало во вторник, 26 марта, своего посла из Пакистана из-за "безответственных", по мнению Кабула, комментариев пакистанского премьера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это уже третий дипломатический скандал между Кабулом и Исламабадом за последний месяц.

"Официальный Кабул отозвал из Пакистана своего посла. Причиной этого стали "безответственные" комментарии пакистанского премьера Имрана Хана о том, что в Афганистане надо сформировать временное правительство", - говорится в сообщении.

Как известно, премьер Пакистана Имран Хан в понедельник, 25 марта, заявил журналистам, что формирование временного правительства в Афганистане "облегчит мирные переговоры между США и талибами", поскольку исламисты отказываются разговаривать с нынешним правительством страны. В Кабуле слова пакистанского премьера сразу назвали признаком "интервенционизма, безответственности и неуважения к национальному суверенитету и самоопределению народа Афганистана".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на севере сектора Газа израильские военные применили оружие при разгоне акции протеста. Тогда ранения получили девять палестинцев.

Кроме того, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от назначенной посла Аргентины в Украине Элены Летисии Тересы Микусинськи.