Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - заявил Боррель.

По его словам, цены на продовольствие в Афганистане подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов в августе, поскольку заморозка 9 млрд долларов из активов Афганистана, хранящихся в резервах иностранных центральных банков, и вывод доходов из-за рубежа усиливают инфляцию.

При этом Боррель добавил, что афганская банковская система в значительной степени парализована, люди не могут снять деньги, а система здравоохранения страны, которая в значительной степени зависела от иностранной помощи, близка к краху.

"Если ситуация сохранится, а зима приближается, это рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", - заявил он, добавив, что это может вызвать массовую миграцию в соседние государства.