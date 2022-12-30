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Афганістан може залишитися без гумдопомоги Заходу через нові обмеження талібів для жінок

Фото: у ЄС розкритикували обмеження Талібану для афганських жінок (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Введену "Талібаном" заборону неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі різко розкритикували міністри закордонних справ 12 країн, а також верховний представник Європейського союзу. Зазначається, що такі обмеження можуть призупинити гуманітарну допомогу.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на сайт Дипломатичної служби Євросоюзу.

У ЄС назвали поведінку талібів "безрозсудною і небезпечною", і разом з Організацією Об'єднаних Націй закликали "терміново скасувати це рішення".

Як йдеться у спільній заяві глав МЗС Австралії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії та США, а також Верховного представника ЄС, наказ, який забороняє жінкам-співробітникам національних та міжнародних неурядових організацій (НУО) працювати "ставить під загрозу мільйони афганців, виживання яких залежить від гуманітарної допомоги".

"Жінки відіграють центральну роль у гуманітарних операціях та операціях із задоволення основних потреб. Якщо вони не братимуть участі в доставці допомоги до Афганістану, НУО не зможуть зв'язатися з найбільш уразливими верствами населення країни, щоб забезпечити їх продовольством, ліками, утепленням та іншими матеріалами та послугами, необхідними їм для життя. Це також вплине на гуманітарну допомогу, яку надають міжнародні організації, оскільки міжнародні організації використовують НУО для доставки таких матеріалів та послуг", - зазначається в релізі.

Також у спільній заяві йдеться, що таліби продовжують демонструвати свою зневагу до прав, свобод та благополуччя афганського народу, особливо жінок і дівчаток, та свою незацікавленість у нормальних відносинах із міжнародною спільнотою.

"Ми підтримуємо заклики афганського народу до дівчат і жінок повернутися на роботу, до школи та університету, а також до того, щоб жінки продовжували відігравати важливу роль у наданні гуманітарної допомоги та допомоги у задоволенні основних потреб, і ми закликаємо Талібан поважати політичні, економічні, соціальні та культурні права жінок та дівчаток в Афганістані", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня в Афганістані рух "Талібан", представники якого влітку 2021 року оголосили про встановлення контролю над усією територією країни, заборонив неурядовим організаціям (НУО) мати співробітників жіночої статі. США та ЄС вже відреагували на таке рішення.

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