Афганистан может остаться без гумпомощи Запада из-за новых ограничений талибов для женщин

В ЕС назвали поведение талибов "безрассудным и опасным", и вместе с Организацией Объединенных Наций призвали "срочно отменить это решение".

Как говорится в совместном заявлении глав МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США, а также Верховного представителя ЕС, приказ, запрещающий женщинам-сотрудникам национальных и международных неправительственных организаций (НПО) работать "ставит под угрозу миллионы афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи".

"Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и операциях по удовлетворению основных потребностей. Если они не будут участвовать в доставке помощи в Афганистан, НПО не смогут связаться с наиболее уязвимыми слоями населения страны, чтобы обеспечить их продовольствием, лекарствами, утеплением и другими материалами и услугами, необходимыми им для жизни. Это также повлияет на гуманитарную помощь, предоставляемую международными организациями, поскольку международные организации используют НПО для доставки таких материалов и услуг", - указывается в релизе.

Также в совместном заявлении говорится, что талибы продолжают демонстрировать свое презрение к правам, свободам и благополучию афганского народа, особенно женщин и девочек, и свою незаинтересованность в нормальных отношениях с международным сообществом.

"Мы поддерживаем призывы афганского народа к девочкам и женщинам вернуться на работу, в школу и университет, а также к тому, чтобы женщины продолжали играть важную роль в оказании гуманитарной помощи и помощи в удовлетворении основных потребностей, и мы призываем Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девочек в Афганистане", - подчеркивается в заявлении.