Афера с квартирами для Нацгвардии: НАБУ объявило новые подозрения

Установлено еще двух участников этой коррупционной схемы
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в совершении новых преступлений экс-командующему Национальной гвардии, бывшему народному депутату и ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба НАБУ.
Как отмечается, круг подозреваемых вырос до восьми - установлены еще двое участников этой коррупционной схемы, которым 30 апреля 2020 тоже было сообщено о подозрении.
Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и бывшем заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.
Как сообщают в НАБУ, добыты доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщицы. Речь идет о 125 тыс. долларов наличных, которые он в дальнейшем распределил между собой (100 тыс. долларов) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс. долларов).
На оснований полученных доказательств экс-нардепу и должностным лицам компании-застройщице уточнены подозрения. Поэтому круг подозреваемых и инкриминируемые им преступления выглядят следующим образом:
Отметим, нардеп Максим Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.