Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів

Під виглядом сприяння у виділенні землі під багатоповерхівку у Львові, яку нібито мала надати військова частина, аферисти отримали від забудовника понад 2 млн доларів, а натомість передали підроблені документи.

Що сталося

За даними Нацполіції, до забудовника звернулися двоє адвокатів - батько й син.

Вони запропонували оформити землю, що перебувала у користуванні військової частини, під зведення житлового будинку, частину квартир в якому нібито мали передати родинам військовослужбовців.

Фото: Адвокати з Тернопільщини організували аферу під виглядом житла для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)

Зловмисники запевнили підприємця, що для "вирішення всіх питань" потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою - у кілька етапів.

Однак згодом виявилося, що документи на землю - підробка, а саму ділянку не переоформлювали. Весь цей час кошти просто "осідали" в кишенях шахраїв.

Як викрили схему

Справу розкрили оперативники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного управління НПУ та співробітники поліції Тернопільської й Київської областей.

Проведено 8 обшуків у помешканнях зловмисників. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи та автомобілі.

Що загрожує фігурантам

Адвокати та їхній спільник отримали підозру за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років в’язниці. Суд вже обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.