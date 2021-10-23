Аэротакси будет доставлять туристов из аэропорта Рима в центр в 2024 году

Римский аэропорт Фьюмичино им. Леонардо да Винчи готовит новую услугу - доставку пассажиров в центр города на борту электрического вертолета. Данную услугу планируется начать оказывать в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero .

Вертолет VoloCity, полностью экологичный и почти бесшумный, спроектирован одним из лидеров среди разработчиков такого типа летательных аппаратов Volocopter.

Внешне он похож на беспилотный аппарат из фантастических фильмов "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) или "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997).

Перелет на таком транспорте обойдется в 140 евро, что дороже приблизительно в два раза, чем традиционное наземное такси, и займет всего 10 минут, минуя городские пробки. Как отмечает издание, данный проект управляющей аэропортами Рима компании ADR станет одним из первых подобных в Европе. Как уточняется, для начала пассажирских перевозок должны быть завершены бюрократические процедуры по получению всех разрешений компетентных органов.

Площадка взлета расположится в специальной зоне Фьюмичино, тогда как пункт прибытия в центре города пока держится в секрете. На первом этапе планируется, что в кабине будут находиться один пассажир и пилот. Для перевозки грузов планируется задействовать машины в беспилотном режиме. В 2024 году в рамках проекта должны появиться шесть летающих такси.