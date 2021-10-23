Аеротаксі буде доставляти туристів з аеропорту Рима в центр в 2024 році

Римський аеропорт Фьюмічіно ім. Леонардо да Вінчі готує нову послугу - доставлення пасажирів в центр міста на борту електричного вертольота. Дану послугу планується почати надавати у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero .

Вертоліт VoloCity, повністю екологічний і майже безшумний, спроєктований одним з лідерів серед розробників такого типу літальних апаратів Volocopter.

Зовні він схожий на безпілотний апарат з фантастичних фільмів "Той, що біжить по лезу" (Blade Runner, 1982) або "П'ятий елемент" (The Fifth Element, 1997).

Переліт на такому транспорті коштуватиме в 140 євро, що дорожче приблизно у два рази, ніж традиційне наземне таксі, і займе всього 10 хвилин, минаючи міські пробки.

Як зазначає видання, даний проєкт керуючої аеропортами Риму компанії ADR стане одним з перших подібних в Європі. Як уточнюється, для початку пасажирських перевезень мають бути завершені бюрократичні процедури з отримання всіх дозволів компетентних органів.

Майданчик зльоту розташується в спеціальній зоні Фьюмічіно, тоді як пункт прибуття в центрі міста поки тримається в секреті. На першому етапі планується, що в кабіні будуть знаходитися один пасажир і пілот. Для перевезення вантажів планується пустити в дію машини в безпілотному режимі. У 2024 році в рамках проєкт мають з'явитися шість летючих таксі.