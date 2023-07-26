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Аеророзвідники врятували двох бійців ЗСУ під Запоріжжям за допомогою дронів (відео)

Фото: аеророзвідники врятували двох бійців ЗСУ, які опинилися поблизу позицій окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські аеророзвідники за допомогою дронів змогли врятувати двох військових, один з яких був тяжко поранений. Вони опинилися за кілька сотень метрів від позицій окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"На Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За допомогою дронів гвардійці допомогли з водою, ліками та вказали правильний маршрут для евакуації.

"Пийте воду та йдіть за дроном - там наші", - йшлося в записці військовим, що потребували порятунку. Таким ж чином, військовим скинули воду та ліки.

В підсумку, вдалося врятувати двох побратимів, які опинилися за кількасот метрів від позицій ворога, один із них мав складне поранення.

Порятунок бійців ЗСУ

Відомо вже про велику кількість випадків, коли бійцям ЗСУ вдавалося врятувати своє життя чи інших, бувши на волосок від смерті або поблизу позицій ворога. Наприклад, бойова машина піхоти (БМП) Bradley врятувала екіпаж бійців ЗСУ після того, як до неї потрапила ракета від "Града". Військові живі та здорові, тільки в одного з них легка контузія.

Крім того, під час евакуації людей із Херсона загинув військовий Володимир Кавулич. Він був бійцем та начальником координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124 бригади ТРО. Ціною свого життя він урятував 130 людей.

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