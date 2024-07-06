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Аеророзвідники морської піхоти виявили та знешкодили позиції окупантів (відео)

Фото: військові знешкодили позиції окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові виявили та знешкодили позиції окупантів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За даними Сил оборони півдня, аеророзвідники одного з батальйонів 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського виявили місцерозташування окупантів. 

Вони дослідили маршрут пересування противника, а після того, як зібрали усю необхідну інформацію, ударили по ворогу.

 

"Морпіхи-остроградці продовжують виконувати свою роботу, виявляючи та знищуючи військову техніку та живу силу противника", - наголосили військові.

Нагадаємо, за даними генерального штабу України з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив вже майже 550 тисяч солдатів. Детальніше про дані на сьогодні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку.

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