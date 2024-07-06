Аеророзвідники морської піхоти виявили та знешкодили позиції окупантів (відео)

Нагадаємо, за даними генерального штабу України з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив вже майже 550 тисяч солдатів. Детальніше про дані на сьогодні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку.

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