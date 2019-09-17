ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорты Украины просят АМКУ отменить указ МИУ о ставках как дискриминационный

Новости » Инфраструктура    17.09.2019 - 12:09
Аэропорты Украины просят АМКУ отменить указ МИУ о ставках как дискриминационный
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинские аэропорты требуют отменить указ Мининфраструктуры

Украинские аэропорты требуют отменить указ Мининфраструктуры (МИУ) о ставках за услуги аэронавигационного обслуживания судов как дискриминационный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации.

Указ №415 "Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины" был принят 4 июня 2019 года. Он установил ставку для аэропорта "Борисполь" 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов Украины — 901,68 евро. При том, что предыдущим приказом (№669) вводилась единая для всех ставка в размере 873,77 евро. Соответственно, указ приведет к удешевлению авиаперелетов на внутренних и международных рейсах из "Борисполя" и в то же время существенному подорожанию рейсов из других аэропортов страны, считают в ассоциации.

В ассоциации считают, что экс-руководители Мининфраструктуры целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора, а также грубо нарушили собственный Стратегический план развития авиатранспорта, который гарантировал равные и конкурентные условия для всех участников рынка.

Ассоциация обратилась в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о нарушении законодательства о защите свободной конкуренции, просьбой признать антиконкурентным и отменить указ Мининфраструктуры №415. От нового руководства министерства ассоциация ждет установления единой для всех аэропортов ставки. Обращение поддержали Международные аэропорты "Киев", "Винница", "Харьков" и другие.

Украина и Словакия подпишут соглашение для восстановления работы аэропорта "Ужгород" Wizz Air запустит рейсы из Харькова и Львова в Будапешт
Новости Украины МИУаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь