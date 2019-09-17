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Аеропорти України просять АМКУ скасувати указ МІУ про ставки як дискримінаційний

Новини » Інфраструктура    17.09.2019 - 12:09
Аеропорти України просять АМКУ скасувати указ МІУ про ставки як дискримінаційний
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українські аеропорти вимагають скасувати указ Мінінфраструктури

Українські аеропорти вимагають скасувати указ Мінінфраструктури (МІУ) про ставки за послуги з аеронавігаційного обслуговування суден як дискримінаційний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації "Аеропорти України" цивільної авіації.

Указ №415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" був прийнятий 4 червня 2019 року. Він встановив ставку для аеропорту "Бориспіль" 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів України — 901,68 євро. При тому, що попереднім наказом (№669) вводилася єдина для всіх ставка в розмірі 873,77 євро. Відповідно, указ призведе до здешевлення авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах з "Борисполя" і в той же час істотного подорожчання рейсів з інших аеропортів країни, вважають в асоціації.

В асоціації вважають, що екс-керівники Мінінфраструктури цілеспрямовано створили більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора, а також грубо порушили власний Стратегічний план розвитку авіатранспорту, який гарантував рівні і конкурентні умови для всіх учасників ринку.

Асоціація звернулася до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист вільної конкуренції, проханням визнати антиконкурентних і скасувати указ Мінінфраструктури №415. Від нового керівництва міністерства асоціація чекає встановлення єдиної для всіх аеропортів ставки. Звернення підтримали Міжнародні аеропорти "Київ", "Вінниця", "Харків" та інші.

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