Аэропорты Парижа приостановили вылеты из-за электронного сбоя
Фото: аэропорт Шарль де Голль в Париже (GettyImages)
В результате сбоя в электронной системе во всех аэропортах Парижа перестали отправлять самолеты. Информацию подтвердило Управление гражданской авиации Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Сообщается, что на полчаса были приостановлены все вылеты из аэропортов Орли и Руасси-Шарль-де-Голль. Сбой произошел в системе управления полетами.
Как говорится в заявлении Управления гражданской авиации Франции, сбой удалось устранить незадолго до полудня.
Напомним, в прошлом году более 200 рейсов, которые должны были прибыть в лондонский аэропорт "Хитроу" или вылететь из него, были отменены из-за системного сбоя регистрации пассажиров и багажа.