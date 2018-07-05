В аэропорту "Жуляны" обнаружили убытков на 119 млн гривен

В 2010 году имущество аэропорта передали в аренду на 49 лет ООО "Мастер-Авиа"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений и растраты средств в действиях служебных лиц Киевского городского совета, Главного управления коммунальной собственности Киева, КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и ООО "Мастер-авиа". Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, отмечается, что в 2010 году имущество аэропорта передали в аренду на 49 лет ООО "Мастер-Авиа". Компания была создана за два дня до объявления конкурса на право аренды.

В заключении аудиторов говорится о том, что должностные лица Киевского городского совета и коммунального предприятия международного аэропорта "Киев" (Жуляны) безосновательно определили арендную плату за пользование имуществом в размере 6%. Другими участниками конкурса предлагалась арендная ставка в размере 15%, но их предложения были отклонены. Было обнаружено, что сумма недополученных доходов от аренды оценивается в 22,5 млн гривен.

Кроме того, в 2011-2017 коммунальное предприятие выплатило 41,3 млн гривен зарплаты работникам "Мастер-авиа".

Также КП "МА" Киев" заключили с "Мастер-Авиа" договор о реструктуризации долга, в результате которого были потеряны активы коммунального предприятия на 13,5 млн гривен.

По оценкам аудиторов, аэропорт "Жуляны" недополучил 41,6 млн гривен от договора с "Мастер-Авиа" по заправке самолетов.

"Установлено, что одни и те же лица в некоторых промежутках времени находились на руководящих должностях как в ООО "Мастер-авиа", так и в КП. В частности, председатель совета директоров ООО "Мастер-авиа" с 2009 по 2011 год был гедиректором КП, гендиректор "Мастер-авиа" в 2009 году временно исполнял обязанности руководителя КП", - сообщают в ведомстве.

В июне 2018 года были проведены обыски в офисах вышеупомянутых предприятиях. Вещи, которые изъяли в кабинете гендиректора "Мастер-авиа" арестовали. Это три ноутбука, мобильный телефон, планшет, флеш-накопитель и договор с приложениями.

Бенефициарами "Мастер-Авиа" является Василий Хмельницкий и Денис Костржевский. Ранее вместе с Хмельницким компанией некоторое время владел экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" обвинили в причинении ущерба на 500 тыс. гривен ПАО "Укрзализныця" и злоупотреблении служебным положением.