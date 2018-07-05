У аеропорту "Жуляни" виявили збитків на 119 млн гривень

У 2010 році майно аеропорту передали в оренду на 49 років ТОВ "Мастер-Авіа"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження щодо можливих зловживань і розтрати коштів в діях службових осіб Київської міської ради, Головного управління комунальної власності Києва, КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) і ТОВ "Мастер-авіа". Про це повідомляє "Судовий репортер".

Так, зазначається, що у 2010 році майно аеропорту передали в оренду на 49 років ТОВ "Мастер-Авіа". Компанія була створена за два дні до оголошення конкурсу на право оренди.

У висновку аудиторів йдеться про те, що посадовці Київської міської ради і комунального підприємства міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) безпідставно визначили орендну плату за користування майном в розмірі 6%. Іншими учасниками конкурсу пропонувалася орендна ставка у розмірі 15%, але їх пропозиції були відхилені. Було виявлено, що сума недоотриманих прибутків від оренди оцінюється у 22,5 млн гривень.

Крім того, у 2011-2017 комунальне підприємство виплатило 41,3 млн гривень зарплати працівникам "Мастер-авіа".

Також КП "МА" Київ" уклали з "Мастер-Авіа" договір про реструктуризацію боргу, в результаті якого втрачено активи комунального підприємства на 13,5 млн гривень.

За оцінками аудиторів, аеропорт "Жуляни" недоотримав 41,6 млн гривень від договору з "Мастер-Авіа" щодо заправки літаків.

"Встановлено, що одні й ті ж особи у деякі проміжки часу перебували на керівних посадах як у ТОВ "Мастер-авіа", так і в КП. Зокрема, голова ради директорів ТОВ "Мастер-авіа" з 2009 по 2011 рік був гедиректором КП, гендиректор "Мастер-авіа" у 2009 році тимчасово виконував обов'язки керівника КП", - повідомляють у відомстві.

У червні 2018 року були проведені обшуки в офісах вищезгаданих підприємств. Речі, які вилучили в кабінеті гендиректора "Мастер-авіа", арештували.Це три ноутбуки, мобільний телефон, планшет, флеш-накопичувач і договір з додатками.

Бенефіціарами "Мастер-Авіа" є Василь Хмельницький і Денис Костржевський. Раніше разом із Хмельницьким компанією деякий час володів екс-нардеп Юрій Іванющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії "Південно-Західна залізниця" звинуватили у спричиненні збитків на 500 тис. гривень ПАТ "Укрзалізниця" та зловживанні службовим становищем.