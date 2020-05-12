В аэропорту Запорожья достроили новый терминал

Фото: новый терминал аэропорта в Запорожье (facebook Владимира Буряка)

Пропускная способность терминала составит 400 пассажиров в час

В международном аэропорту Запорожья завершилось строительство нового терминала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Запорожья Владимира Буряка.

По его словам, строительство нового терминала завершено, осталось получить все соответствующие документы. Отметим, пропускная способность нового терминала площадью более 12 тысяч квадратных метров составит 400 пассажиров в час с резервом для роста данного показателя.

"После открытия терминала мы запустим из центра города в аэропорт еще и маршрут с большими автобусами для удобства запорожцев и гостей города", - добавил Буряк.

Карантин через пандемію коронавірусу в світі вніс свої корективи в початок роботи нового пасажирського терміналу... Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Вівторок, 12 травня 2020 р.

Отметим, ввод в эксплуатацию объекта был запланирован на конец марта 2020 года. Стоимость строительства превысила 1 млрд гривен, город брал кредит на 400 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины изучит возможность строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области. При этом в государственный бюджет-2020 был заложен 1 млрд гривен на строительство новых аэропортов в Днепре, Мукачево и Измаиле.