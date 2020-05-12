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В аеропорту Запоріжжя добудували новий термінал

Новини » Економіка     12.05.2020 - 18:26
В аеропорту Запоріжжя добудували новий термінал
Фото: новий термінал аеропорту в Запоріжжі (facebook Володимира Буряка)

Пропускна здатність терміналу становитиме 400 пасажирів на годину

В міжнародному аеропорту Запоріжжя завершилося будівництво нового терміналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Запоріжжя Володимира Буряка.

За його словами, будівництво нового терміналу завершено, залишилося отримати всі відповідні документи. Зазначимо, пропускна здатність нового терміналу площею понад 12 тисяч квадратних метрів становитиме 400 пасажирів на годину з резервом для зростання даного показника.

"Після відкриття терміналу ми запустимо з центру міста до аеропорту ще й маршрут з великими автобусами для зручності запоріжців і гостей міста", - додав Буряк.

Карантин через пандемію коронавірусу в світі вніс свої корективи в початок роботи нового пасажирського терміналу...

Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя Вівторок, 12 травня 2020 р.

Зазначимо, введення в експлуатацію об'єкта було заплановано на кінець березня 2020 року. Вартість будівництва перевищила 1 млрд гривень, місто брало кредит на 400 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України вивчить можливість будівництва нового аеропорту в Мукачеві Закарпатської області. При цьому до державного бюджету-2020 закладено 1 млрд гривень на будівництво нових аеропортів в Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі.

Теги Новини України Запоріжжяаэропорт
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