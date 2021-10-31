В аэропорту Йемена прогремел взрыв, есть погибшие и раненные

Как уточняется, начиненная взрывчаткой машина была подорвана у внешних ворот воздушной гавани.

В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 - получили ранения.

При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.