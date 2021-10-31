В аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені

В аеропорту єменського міста Аден в суботу, 30 жовтня, вибухнув замінований автомобіль. Жертвами теракту стали щонайменше десять осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabia.
Як уточнюється, начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт повітряної гавані.
У той же час джерело в службі безпеки повідомляє, що в результаті вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людей, не менше 12 - отримали поранення.
При цьому п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.