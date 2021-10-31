В аеропорту Ємену прогримів вибух, є загиблі і поранені

Як уточнюється, начинена вибухівкою машина була підірвана біля зовнішніх воріт повітряної гавані.

У той же час джерело в службі безпеки повідомляє, що в результаті вибуху на головному в'їзді в аеропорт загинули шестеро людей, не менше 12 - отримали поранення.

При цьому п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.