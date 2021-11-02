В аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

Аэропорт может обслуживать сразу 10 областей и даже северные регионы Республики Молдова.

"Винница точно получит современный аэродром. Сегодня в ходе рабочей поездки лично осмотрел, как на месте работает подрядная организация. Единственное, что не устраивает, - это объявленный подрядчиком срок окончания работ вплоть до конца 2022 года. Государственные органы власти готовы со своей стороны сделать все зависящее для того, чтобы работы были ускорены и воздушные ворота Винницы открылись для пассажиров уже к лету", - написал Тимошенко.

Необходимость проведения реконструкции аэропорта объясняется его моральным и техническим несоответствием современным стандартам. Капитальный ремонт в аэропорту Винницы проводится впервые за 40 лет.

"Проект предусматривает: реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2500 м и шириной 45 м, рулежной дорожки шириной 23 м, перрона, установку метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции и другие работы", - сообщил подробности замглавы ОП.